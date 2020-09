Ennesimo rinvio per Fares. Tutto fatto con la Spal, tutto pronto e a posto dopo le visite mediche di due giorni fa, addirittura annunciato da Lotito, ma la firma ancora non arriva. O meglio il giocatore, nella capitale da dieci giorni, avrebbe firmato, ma il contratto la Lazio non l’ha ancora depositato in Lega. Una cosa che ha fatto scattare il nervosismo da parte dell’entourage del calciatore e di Fares stesso, tanto che ieri, Mino Raiola, il manager dell’esterno avrebbe chiesto spiegazioni con la minaccia di far saltare l’affare. Il problema, non solo della Lazio ma di tante squadre, è quella di rispettare alcuni criteri legati a garanzie e coperture. Si pensava che l’uscita di Badelj bastasse per tesserare il franco-algerino, ma così non è. La Lazio ha lavorato tutta la notte per risolvere questa grana. Tra oggi e domani, Lotito conta di risolvere il problema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA