Lazio, Davis Silva si avvicina: a Formello attendono il sì del giocatore

Sono ore decisive per il futuro David Silva. Il centrocampista spagnolo, svincolato dal Manchester City, è sempre più vicino alla Lazio. Luis Alberto lo ha chiamato chiedendogli di sposare il progetto biancoceleste. La società di Claudio Lotito è in pole position tra le pretendenti, avrebbe superato tutti i club che hanno messo gli occhi sul “Mago”. La proposta al giocatore è stata fatta nei giorni scorsi: contratto da almeno 2,5 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni più bonus legati agli obiettivi di squadra. Per convincere il 34enne a dire di sì, la Lazio sarebbe disposta ad inserire una serie di benefits: casa nel cuore di Roma, autista e aereo privato per agevolarlo negli spostamenti per raggiungere la famiglia in Spagna. Insomma, La Lazio ha lavorato ai fianchi e intende continuare il corteggiamento. La cena a Roma tra il direttore sportivo Igli Tare e l’entourage del giocatore risale ad una settimana fa e avrebbe avuto un ruolo decisivo nella fase iniziale della trattativa. A Formello aspettano una risposta da Silva entro il weekend, ma la fumata bianca potrebbe arrivare prima. Tuttavia, per gli impegni del Manchester City in Champions League, un eventuale annuncio potrebbe slittare a metà agosto, ad una settimana circa dal raduno a Formello.