Lazio, Correa: «Mi sento coinvolto nel progetto di Inzaghi. Felice per il ritorno nell'Albiceleste»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è caduto in tentazione, Joaquin Correa. «Durante l'estate ci sono state voci, si è parlato di qualcosa, ma la verità è che io sono sempre stato focalizzato sul mio lavoro, sapendo cosa dovevo fare in quel momento. Posso dire che sono concentrato e coinvolto al 100% con la Lazio». Così parla il Tucu, convocato dall’Argentina per le amichevoli con Messico e Cile. Una buona notizia per tutti. «Sono molto felice di essere tornato, era tanto tempo che non tornavo qui. La voglia c'era ed era tanta. Sono grato per la fiducia che mi è stata data, darò tutto». Insomma, Correa promette battaglia, vuole lasciare il segno e ringrazia il ct per l’opportunità: «Scaloni l'ho conosciuto quando ero a Siviglia, lì giocavo praticamente da esterno destro di centrocampo, ora invece mi muovo più avanti. Sono a sua disposizione, non fa differenza dove. Quando indossi questa maglia sai che devi fare le cose per bene». Sogna in grande l’ex Sampdoria, che si è guadagnato la chiamata in nazionale grazie alla grande stagione con la maglia della Lazio: «Il primo anno a Roma è stato abbastanza positivo. Abbiamo vinto la Coppa Italia e abbiamo fatto abbastanza bene in campionato».