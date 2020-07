Lazio, cena di squadra di fine anno al Sublime - La Villa

Aggiungi un posto a tavola. La Lazio si ritrova a cena per festeggiare il Matematico quarto posto in classifica e la Supercoppa italiana, vinta lo scorso dicembre contro la Juventus. Una serata senza eccessi, in un clima disteso e familiare, presso il ristorante Sublime - La Villa, zona Fleming di Roma. Cena base di pesce. Presente anche il presidente Lotito e il ds Igli Tare. Dj set per accompagnare le portate con la voce del noto vocalist Riccardo Celletti. Un modo per brindare alla stagione che sta per finire e alle vacanze che stanno per arrivare. Ultimo aggiornamento: 30 July, 00:08

