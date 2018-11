​Lazio, Cataldi: «Testa al Sassuolo». Inzaghi ritrova Leiva e Badelj

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simone Inzaghi può sorridere. Leiva e Badelj sono tornati ad allenarsi in gruppo. Il brasiliano sembra aver smaltito in appena due settimane la lesione tra primo e secondo grado all’adduttore. Il croato, invece, recuperato dalla distrazione al flessore, insidia Cataldi per un posto in regia contro il Sassuolo. Il tecnico della Lazio spera, ma solo domani mattina scioglierà gli ultimi dubbi. Da valutare anche le condizioni di Caicedo, costretto al forfait ieri contro il Marsiglia per un problema all’adduttore.GIOIA SOCIALIntanto, sui social i calciatori biancocelesti hanno festeggiato il successo con l’OM e la qualificazione alla fase finale dell’Europa League con due giornate di anticipo. «L’avventura in coppa va avanti con personalità, con una vittoria da Lazio. Ora testa al Sassuolo» scrive Cataldi su Instagram. «Grande lavoro di squadra, primo obiettivo raggiunto» sottolinea Immobile. Dello stesso avviso anche Correa: «Grande partita, continuiamo a lavorare».