Lazio, il Dusseldorf pronto a riscattare Berisha

In teoria doveva tornare alla base il 30 giugno, ma il Coronavirus potrebbe portare al prolungamento del prestito oneroso. Da gennaio Berisha è ancora a Dusseldorf. La società tedesca a fine campionato potrebbe trattenerlo versando alla Lazio i sette milioni del riscatto, ma il ds Lutz Pfannenstiel è chiaro ai microfoni di Radio Sei al riguardo: "Il nostro obiettivo è quello di riscattare Berisha perché ha alzato il livello di qualità della nostra rosa. Per riuscirci, e sarà difficile, devono però esserci alcune condizioni. Ci dobbiamo salvare e la Lazio ci deve venire incontro. C'è un diritto di riscatto, ma non lo eserciteremo. La crisi ha cambiato tutto, credo che ogni trattativa legata a un diritto di riscatto in giro per il mondo venga ridiscussa. Inoltre Valon deve capire che per i nostri standard guadagna (1,7 milioni, ndr) tanto. Lui comunque da noi si è inserito benissimo, ci sta aiutando, facilitato in questo dalla perfetta conoscenza della lingua". Insomma, si è fatto almeno una bella pubblicità per rivalorizzarsi in Bundesliga.