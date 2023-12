Lazio, ripresa in ottica Champions: Sarri con un dubbio e ancora senza Patric (a due giorni dall'Atletico)

Ripresa completata in casa Lazio. All'indomani della giornata di riposo concessa da Sarri i biancocelesti si sono ritrovati nel centro sportivo di Formello per il primo allenamento anti Atletico Madrid. D'altronde Mau avrà a disposizione solamente due sedute da qui a mercoledì per limare i dettagli principali di una sfida che potrebbe valere addirittura il primo posto del gruppo E di Champions League. Il Comandante ha ripetuto alla squadra che si è meritata sul campo di provarci, per questo dovrà cercare con tutte le forze di chiudere in bellezza il girone al Wanda Metropolitano.

Lazio, dubbio in attacco e attesa per Patric

Per le indicazioni tattiche definitive Sarri aspetterà direttamente la rifinitura di domattina alle 11 aperta per i primi 15 minuti ai media. Nel frattempo già oggi ha iniziato a ragionare su alcuni dubbi di formazione. Quello principale è al centro dell'attacco, dove il ballottaggio tra Immobile e Castellanos si protrarrà sino a mercoledì. Dietro invece molto dipende da Patric. Casale non è dispiaciuto al rientro dal 1', ma se lo spagnolo dovesse allenarsi domattina allora le sue quotazioni si alzerebbero a scapito o dell'ex Verona o di Gila. L'unica certezza è che oggi il numero 4 non si è allenato ed è reduce da una contrattura al polpaccio destro. Continua infine il lavoro a parte per Romagnoli che prova mettere nel mirino il match contro l'Inter, mentre per Isaksen il ritorno in gruppo resta fissato per il Frosinone o nella migliore delle ipotesi con l'Empoli.