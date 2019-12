Lazio, allarme giallo verso la Supercoppa: Acerbi, Parolo e Lulic in diffida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme giallo., al di là della scelte formazione in vista del match con la, dovrà considerare anche le diffide che pendono sui suoi giocatori.compongono l’elenco dei biancocelesti entrati in diffida: se uno di loro dovesse prendere un'ammonizione sabato sera contro la squadra di Sarri, salterà la sfida con il, in programma lunedì 16 dicembre alla Sardegna Arena. Insomma, normale applicazione del regolamento, che vale anche per finale di. La gara, fissata per il 22 dicembre a Riad in Arabia Saudita tra la Lazio (vincitrice della Coppa Italia) e la Juventus (Campione d'Italia), viene equiparata sotto il profilo delle sanzioni ad una normale partita di Serie A e sarà il primo match dopo la 16esima giornata di campionato. Pertanto, se un giocatore della Lazio diffidato prendesse un’ammonizione contro la formazione di Maran, sconterà la squalifica in finale di Supercoppa. Un aspetto da non sottovalutare. Anche perché riguarda due inamovibili dello scacchiere di Inzaghi, come Lulic e Acerbi, e un titolare aggiunto, come Parolo.