Lazio, Adekanye show contro la Primavera. Berisha: «Ora sto meglio»

Tiene alta l’attenzione, aspettando la ripresa del campionato. Simone Inzaghi non lascia nulla al caso. In mattinata a Formello è andata in scena un’amichevole contro la Primavera di Medichini. Un’occasione per testare il livello fisico di chi finora ha giocato meno. Un’opportunità per mettere a punto i meccanismi del 3-5-2. In grande spolvero Adekanye, autore di una tripletta, e Caicedo, che ha segnato due gol. La rete di Parolo e l’autogol di Pica hanno fissato il punteggio sul 7 a 0. In campo si è rivisto Lukaku, che è riuscito a disputare 50 minuti di gara, mentre i giocatori convocati dalle rispettive nazionali non c’erano (Immobile, Acerbi, Milinkovic, Marusic, Bastos, Berisha, Strakosha, Luiz Felipe e Vavro) e rientreranno alla spicciolata a partire da domani.Intanto, Valon Berisha è stato protagonista nelle qualificazioni ai prossimi Europei con il Kosovo nella vittoria per 2-1 in rimonta contro la Repubblica Ceca. Il 7 laziale è entrato in campo nel secondo tempo, dando un contributo prezioso: «Sono molto felice, dopo sette mesi senza giocare le sensazioni sono molto positive. Sapevo che non avrei giocato dal primo minuto, non sono ancora al massimo, devo mettere minuti nelle gambe, ma ero pronto a dare tutto per la squadra una volta entrato in campo». Suo l’assist per il gol vittoria di Vojvoda: «Era un corner, potevo crossare in mezzo, ma ho visto il mio compagno libero e ho deciso di servirlo - racconta Berisha -. Sapevo che sarebbe andata bene, ci avevamo già provato una volta, ma al secondo tentativo Vojvoda era libero e sapevo avrebbe fatto gol».