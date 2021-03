Roma, lettera alla Lega: «Perché il rinvio di Juve-Napoli?». E chiede di posticipare la partita con gli azzurri

La Roma fa la voce grossa e scrive una lettera alla Lega dopo aver appreso il rinvio di Juventus-Napoli inizialmente programmata per il 17 marzo. «Vi chiediamo di renderci edotti delle idonee motivazioni di interesse sportivo che devono essere prese alla base della vostra decisione», si legge nella lettere firmata dall’amministratore delegato del club Guido Fienga. «Allo stato essa è del tutto priva di adeguata giustificazione salvo quella implicita di favorire il calendario del Napoli che avrebbe dovuto incontrare la Roma la successiva domenica 21 marzo». Come è noto il club di Friedkin volerà giovedì in Ucraina per disputare la gara di Europa League contro lo Shakhtar e farà ritorno nella capitale venerdì nella tarda notte, mentre il Napoli avrà a disposizione una settimana per preparare il match con i giallorossi: «Formuliamo sin d’ora formale richiesta di posticipazione a data da destinarsi della gara Roma-Napoli attualmente in programma il 21 marzo», conclude la missiva.

Ultimo aggiornamento: 21:05

