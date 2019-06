Roma, duello con il Milan per Veretout. Lammers promesso bomber

Ultimo aggiornamento: 11:05

La Roma si fa avanti per Veretout. Nelle settimane scorse il francese aveva raggiunto un accordo con il Napoli che però non ha poi trovato seguito con la Fiorentina. Empasse che ha permesso prima al Milan e ieri alla Roma di tornare in corsa per il centrocampista. Filtra ottimismo da Trigoria dopo un incontro con l’agente durato oltre tre ore al quale ha assistito - in parte - anche il nuovo tecnico Fonseca: superate l’offerta partenopea (con un bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions) oltre a quella milanista. L’ultima parola però spetta al calciatore, rientrato ieri in Italia e da oggi in vacanza in una località balneare vicino al capoluogo campano. Il francese nelle prossime ora si confronterà con la famiglia e lascerà intendere la sua preferenza. Al momento si registra un testa a testa tra la Roma e il Milan, con il Napoli più defilato. In un secondo momento bisognerà poi trattare con la Fiorentina che chiede 25 milioni. Ieri, dalla società viola, trapelava come il club in vantaggio fosse quello rossonero. Ma a Trigoria rimangono fiduciosi. Anche perché, nel meeting con il procuratore del centrocampista, la Roma ha chiesto informazioni anche sul terzino albanese Hysaj (l’Atletico Madrid è in pole) pronto a lasciare la squadra di Ancelotti. Che intanto rimane ad un passo da Manolas.Ora che la querelle con Cairo è risolta (ieri sera la definizione del contenzioso a livello personale con il presidente Cairo: nella Capitale arrivano anche il segretario Longo e il capo degli osservatori Cavallo), Petrachi può muoversi più liberamente. Probabilmente per l’ufficialità della nuova carica bisognerà attendere il 1 di luglio ma il ds non deve più nascondersi. E così, nonostante la Sampdoria sia avanti nella trattativa, la Roma sta provando ad inserirsi per l’attaccante Sam Lammers di proprietà del Psv. Classe ‘97, 190 centimetri di altezza, ottime abilità tecniche, bravo nel dribbling e nel gioco aereo, è un Under 21 olandese che viene considerato uno dei profili più interessanti nel suo ruolo a livello europeo. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Heerenveen dove, tra campionato e coppa nazionale, ha segnato 19 gol in 35 partite. La valutazione si aggira sui 15 milioni di euro. Pure il Bologna, intanto, chiama De Rossi.