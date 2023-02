Roma, Karsdorp non convocato con il Lecce. Wijnaldum pronto al rientro

Rick Karsdorp resta ancora una volta a casa. L’esterno non è stato convocato per la partita contro il Lecce di domani alle 18. Le sue condizioni non sarebbero ancora ottimali e Mourinho su consiglio dei medici ha deciso di lasciarlo a riposo. Nessuna questione disciplinare, dunque. Sono ormai lontani i tempi in cui nel post Sassuolo-Roma lo Special One ha dato inaspettatamente del traditore a Rick Karsdorp (9 novembre). Da quella sera i rapporti tra i due sono precipitati, il giocatore avrebbe voluto lasciare subito il club e la società è andata alla ricerca di una squadra che volesse comprarlo a titolo definitivo. Impresa praticamente impossibile, soprattutto per i soldi richiesti (12 milioni), troppi per un calciatore praticamente ai margini. Il tempo è servito a ricucire i rapporti e a far riflettere le parti che la soluzione migliore sarebbe stata fare buon viso a cattivo gioco. Quindi, Karsdorp non ha trovato squadra per tutta la sessione invernale, Mourinho lo ha tenuto sempre in tribuna e Tiago Pinto ha tentato di fare da paciere. Nella conferenza stampa post-mercato, infatti, ha assicurato che qualcosa a stretto giro potrebbe cambiare: «A breve capiremo meglio questa situazione, lui è rimasto qui e Mourinho ne ha parlato un po’ pubblicamente.

L’interesse della Roma è più importante, a breve si capirà che sarà a disposizione», ha detto il dirigente. Ma oggi non è il giorno giusto. Non è da escludere che torni nella lista dei convocati la prossima settimana contro il Verona. È arrivato, invece, il giorno del ritorno alla trasferta di Wijnaldum, fermo da agosto per la frattura della tibia destra. Nell’ultima settimana ha partecipato a tutti gli allenamenti, è tornato in forma e nel giro di un paio di partite dovrebbe mettere minuti nelle gambe. Anche perché Mourinho ne ha un disperato bisogno visto il tour de force che lo aspetta nel mese di febbraio: tre partite di Serie A (Lecce, Verona e Cremonese) e due di Europa League (andata e ritorno contro il Salisburgo). Per domani allo Stadio via del mare (ore 18), in campo scenderanno i titolari: difesa composta da Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo Cristante e Matic, sulle corsie Celik ed El Shaarawy; in attacco Abraham e Dybala e Pellegrini arretrati sulla trequarti.

Lecce-Roma, le probabili formazioni (ore 18, Stadio Via del mare)

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 93 Umtiti, 25 Gallo;16 Gonzalez, 42 Hjulmand, 29 Blin; 28 Oudin, 9 Colombo,11 Di Francesco

All.: Marco Baroni

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 4 Cristante, 8 Matic, 92 El Shaarawy; 7 Pellegrini, 21 Dybala, 9 Abraham

All.: José Mourinho