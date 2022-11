Karsdorp rompe con la Roma: non risponde alla convocazione di Mourinho. Sarà addio

Rick Karsdorp non si presenta alla convocazione degli allenamenti della Roma. José Mourinho aveva dato appuntamento alla squadra oggi pomeriggio dopo una settimana di sosta dall’ultima partita in campionato contro il Torino. L’olandese era stato convocato come il resto dei compagni, ma ha scelto di non presentarsi presso il centro tecnico.

Bocche cucite a Trigoria

Da Trigoria al momento non commentano la decisione e sono al vaglio eventuali multe. A questo punto appare impossibile che partecipi alla tournée in Giappone con la squadra che comincerà il 22 novembre e terminerà il 29. L’agente è alla ricerca di offerte in tutta Europa per trasferire il suo assistito appena aprirà la finestra di mercato invernale. Mourinho, infatti, parlando di lui nel post gara di Sassuolo-Roma ha detto: «È un traditore. È meglio che si cerchi un’altra squadra».