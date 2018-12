Le pagelle: Bernardeschi è un fantasma, Bonucci naufraga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intuisce il rigore, è leggermente in ritardo a scendere sul 2-0.Costretto al cambio dopo 23 minuti per una botta al ginocchio.(23’ ptConfeziona il fallo da rigore su Ngamaleu, sfiora il gol con un colpo di testa deviato)Qualche anticipo, nessun errore grave ma in ritardo a chiudere su Hoarau nell’azione del 2-0.Senza Chiellini naufraga, Hoarau lo dribbla con troppa facilità per il 2-0.Partita solida fino all’errore che pesa: un suo passaggio sballato in profondità innesca il contropiede del raddoppio svizzero. (27’ stEntra e incide: accorcia le distanze con il gol numero 5000 nella storia della Juve e sfiora il 2-2, annullato per fuorigioco di Ronaldo)Nel primo tempo è un fantasma, si fa notare solo per il passaggio suicida a Alex Sandro che innesca il rigore. Nella ripresa gioca a destra e cresce, sfornando cross e avviando l’azione del gol di Dybala.Gli altri corrono, lui cammina. Fatica a prendere il ritmo, spesso fuori dal gioco, nel secondo tempo cresce e smista palloni. (20’ st: Prova a svegliare la Juve, ha una buona occasione di testa)Fatica a trovare la posizione, lotta ma corre a vuoto, pochi inserimenti.Il cugino di quello apprezzato a inizio stagione. Per i primi 20 minuti non si vede, poi si nota solo per i palloni persi e i pasticci palla al piede.Serata buia, senza acuti, nessun tiro e poca sostanza. Forse gli avrebbe fatto meglio riposare in vista del derby.Cinque occasioni nitide, colpisce in pieno un palo di testa, trova l’assist per Dybala e nel finale è sulla traiettoria del 2-2 annullato alla Joya.Non riesce a motivare i suoi, anche se riesce a centrare comunque il primo posto del Gruppo H. Seconda sconfitta stagionale indolore.