Napoli, Mazzarri pensa solo alla Juventus: «Non parlo di Massa e degli arbitri. Dobbiamo subire meno gol»

NAPOLI – Inutile provare a stuzzicarlo sulla direzione dell’arbitro Massa contro l’Inter. Walter Mazzarri sorride e guarda avanti: “Era la versione vecchia di me stesso, è andata in pensione. Il Mazzarri nuovo evita proprio certi discorsi. Gli arbitri sbagliano come noi. Per questo motivo, ho evitato di commentare il post Inter. Adesso mi interessa soltanto la Juventus”. La trasferta dello Stadium è decisiva per il Napoli che domani sera cerca un risultato importante per rilanciarsi in classifica: “Ripartiamo dal primo tempo dell’Inter. Siamo stati corti e organizzati senza subire ripartenze. E’ questo l’aspetto su cui sto lavorando prevalentemente. Non possiamo prendere tutti questi gol. Le squadre di vertice hanno bisogno di equilibrio”.

Uno dei problemi è l’assenza di Kim: senza un difensore così veloce, è difficile stare così alti. “So bene quale sia la problematica. Devo capire se possiamo mantenere questo atteggiamento anche con i difensori che abbiamo, facendo qualche allenamento specifico, altrimenti devo trovare degli accorgimenti. Al momento sono nella raccolta dati. Uno dei segreti del Napoli dell’anno scorso era proprio la riaggressione immediata. Questa squadra conquistava subito il pallone perché era corta e organizzata. Dobbiamo migliorare su questo aspetto”.

E poi servono i gol. Osimhen è in crescita: “Non sarà al 100%, ma mi offrirà di più rispetto alle prestazioni offerte finora.

E’ normale che debba crescere dal punto di vista fisico, è rimasto fuori tanto per infortunio. Kvaratskhelia? Devo aiutarlo a liberarsi dalla marcatura così asfissiante, ecco perché a volte si accentra. Comunque se lo triplicano, dobbiamo sfruttare al meglio gli altri giocatori che sono liberi. Lo stesso discorso vale per Osimhen. Davanti abbiamo bisogno di lucidità, concretezza ma anche di un pizzico di fortuna che è necessaria per ricominciare nel migliore dei modi”. La Juventus è a + 9 sul Napoli: “Se vediamo gli organici, non c’è tutta questa differenza, ma al momento siamo in ritardo. Dopo uno scudetto, era prevedibile che ci fosse qualche problema, ma sono fiducioso. La squadra mi segue e lo ha dimostrato. E’ un aspetto fondamentale per conquistare risultati positivi. Il mercato? Sarò pronto a fare delle mie valutazioni quando parlerò con la società”.