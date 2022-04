Juventus, guai a centrocampo: si ferma anche Arthur. Contro il Bologna rimangono solo Rabiot e Zakaria

Problemi grossi a centrocampo per Max Allegri che perde Arthur per un infortunio accusato questa mattina in allenamento. Il brasiliano ha riportato un “trauma contusivo–distorsivo della caviglia destra; gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso” si legge nel comunicato della Juventus che non si sbilancia sui tempi di recupero ma sottolinea che “le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno”. Contro il Bologna Allegri potrà contare solo Zakaria, Rabiot e l’Under23 Miretti, a centrocampo, a meno di adattare giocatori fuori ruolo come Danilo o Cuadrado.