Juventus, Di Maria rientra tra 20 giorni: scongiurata l'esclusione dal mondiale

«Lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra»: gli esami strumentali a cui Angel Di Maria si è sottoposto in mattinata al J Medical, il centro medico all'avanguardia della Juventus, hanno evidenziato che per il recupero dell'argentino Massimiliano Allegri dovrà attendere circa 20 giorni. Adesso l'obiettivo in casa Juve è riuscire a farlo scendere in campo per il derby d'Italia. Per "El Fideo", al momento, il mondiale è salvo.