Juve, Chiellini ricorda Scirea: «Un onore indossare la sua fascia»

Ultimo aggiornamento: 18:54

Al Museo Nazionale del Cinema di Torino Federico Buffa ha presentato l’anteprima di due nuovi episodi #SkyBuffa Racconta dedicati alla leggenda bianconera Gaetano Scirea. Il primo “La classe nel silenzio” andrà in onda il 22 dicembre, il 26 “Libero nell’Universo”. “Ho avuto l'onore di raccontare molte storie di sport – spiega Federico Buffa -, ma mai storie di questa autorevolezza. Tardelli mi ha ripetuto più volte che Gaetano doveva essere l’ultimo ad andarsene ed invece è stato il primo”. La pesante eredità della fascia di capitano ora è sul braccio di Giorgio Chiellini. “Io sono qua per la moglie Mariella e il figlio Riccardo – le parole di Chiellini - perché da loro prima di tutti che ho cominciato a conoscere Gaetano. Il minimo che possa fare è portare avanti i valori che Gaetano ha dato”. Commosso il ricordo di Mariella Scirea, che è tornata sui fatti e sulle scritte vergognose apparse fuori dall’Artemio Franchi. “Nel momento in cui alcuni sconsiderati hanno cercato di cancellare le gesta di Gaetano ma soprattutto i valori che ha rappresentato, credo il racconto da parte dei suoi amici e di chi lo ha conosciuto abbiano contribuito a rinnovarli”. Ad assistere all’anteprima tanti ex compagni di squadra ed avversari del Torino, da Bettega, Furino, Marocchino, Zaccarelli, a Comi, ma anche il sindaco di Torino Chiara Appendino.