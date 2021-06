Italia, spavento per Immobile: pallonata in faccia durante il torello. Verratti migliora, Florenzi a parte

Mancini fa qualche esperimento per la partita di venerdì contro la Turchia all'Oimpico. Imprevisto per Immobile, colpito in faccia da una pallonata durante il torello, all'inizio della seduta pomeridiana. Un po' di dolore e, dopo essersi steso a terra, intervento del medico, chiamato a gran voce dai compagni, per rimettersi in pieeedi. L'attaccante ha poi svolto regolarmente l'addestramento tattico. Ancora a parte per precauzione Florenzi: da valutare il suo affaticamento muscolare.

IN CAMPO

Qualche soluzione di scorta per il 4-3-3. A parte Di Lorenzo, schierato terzino destro per sostituire Florenzi, nell'addestramento quotidiano Mancini ha alternato Locatelli e Pessina nel ruolo di mezzala sinistra e Berardi per Bernardeschi nella posizione di esterno alto a destra. Favoriti restano Locatelli e Berardi, titolari già a Bologna contro la Repubblica Ceca. Verratti sta meglio: ha ricominciato ad allenarsi con il pallone. Ma contro la Turchia non sarà disponibile.