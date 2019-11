Gomes, gamba rotta dopo contrasto con Son: il coreano piange in Everton-Tottenham

Un infortunio choc, che ha devastato - in maniera differente - sia la vittima che l'autore del fallo. È successo nel posticipo di Premier League fra Everton e Tottenham e ha visto protagonisti lo sfortunato portoghese André Gomes, centrocampista dei Toffees, e il sudcoreano Son, numero 7 degli Spurs. Al 31' st Son è entrato con decisione su Gomes colpendolo sulla gamba destra. Il giocatore della squadra di casa è andato a terra cadendo male, con la gamba destra che è rimasta "piantata" sul terreno di gioco e si è spezzata.

Il portoghese ex Barcellona ha urlato di dolore tenendosi l'arto, mentre Son, che ha capito subito cos'era successo, ha cominciato a piangere. L'arbitro Martin Atkinson inizialmente gli ha mostrato il cartellino giallo, e poi uno rosso, mentre i giocatori delle due squadre accorsi dove si trovava Gomes si mettevano le mani dei capelli essendosi resisi conto dell'entità dell'infortunio. Il giocatore dell'Everton è stato poi portato via con la barella, mentre Son non riusciva a calmarsi e, inconsolabile, ha lasciato il campo continuando a piangere, nonostante anche qualche giocatore dell' Everton, come Tosun, cercasse di calmarlo.

Ultimo aggiornamento: 21:22

