Arsenal, infortunio choc per Welbeck: sospetta frattura di tibia e perone Video

Arsenal e Sporting Lisbona non si fanno male: finisce 0-0 la sfida dell'Emirates che lascia i Gunners in vetta con 3 punti di vantaggio proprio sui portoghesi. Partita non eccelsa degli inglesi, forse sotto choc per l'infortunio che a metà del primo tempo ha costretto Welbeck a uscire dal campo in barella, con la maschera d'ossigeno. Bruttissima la caduta dell'attaccante dopo un contrasto aereo: la caviglia destra si gira in modo innaturale, si capisce subito che l'infortunio è grave. Con ogni probabilità la stagione dell'attaccante è finita qui. Si teme la frattura di tibia e perone.



Nel dopo partita sono arrivati al giocatore i messaggi sui social di in bocca al lupo da parte del club e di tanti colleghi, da Lacazette a Cazorla, da Iwobi a Ozil.



Oh no ... get well soon Danny 😞🙏🏼 #Welbeck @Arsenal — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 8 novembre 2018

