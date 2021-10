Infantino: «Israele ospiti Mondiali 2030 con Emirati Arabi»

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 12:41

La proposta di Gianni Infantino sta facendo discutere il mondo del calcio. «Israele potrebbe ospitare insieme a Paesi della regione, fra cui gli Emirati arabi, i Mondiali di calcio del 2030». Questa l'idea che il presidente della Fifa ha ipotizzato con il premier israeliano, Naftali Bennett, in un incontro - il primo tra i due - avvenuto a Gerusalemme. Infantino si trova in Israele per partecipare ad alcune iniziative per la celebrazione a un anno dalla firma degli Accordi di Abramo. All'incontro fra Infantino e Bennett hanno partecipato anche l'ex ambasciatore americano in Israele, David Friedman e l'ex segretario al tesoro Usa Steven Mnuchin.