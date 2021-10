Albania-Polonia sospesa dopo il gol di Swiderski: i tifosi di casa lanciano oggetti e bottiglie in campo

Momenti di tensione in Albania-Polonia, gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar: al 77' dopo il gol del vantaggio di Swiderski, i tifosi di casa hanno iniziato a lanciare bottiglie di plastica e altri oggetti colpendo i calciatori polacchi che hanno dovuto interrompere i festeggiamenti. L'arbitro ha sospeso la partita per 20' e le squadre sono rientrate negli spogliatoi dello stadio di Tirana. Poi la gara è ripresa in un clima però surreale ed è finita al 106'.

Italia-Svizzera si gioca all'Olimpico: decisivo il sopralluogo Figc-Sport e Salute

Il match poi è ripreso ed è finito 1-0: la Polonia ha scalzato proprio l'Albania al secondo posto del gruppo I mettendo in discesa il discorso qualificazione ai playoff. Nel prossimo turno la nazionale di Reja sfiderà l'Inghilterra mentre quella di Paulo Sousa se la vedrà con Andorra.