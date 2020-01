© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sogno chiamato finale di coppa Eccellenza, perchè no? Mercoledì scatteranno le due semifinali di ritorno che premieranno solo due delle quattro squadre coinvolte. Tra queste il Villalba che ripartirà dallo 0-0 dell'andata in casa dell'Unipomezia e davanti al proprio pubblico ce la metterà tutta per centrare la finale:"Stiamo preparando la gara con la serenità di chi ha fatto già un grande percorso - ha dichiarato mister Leone alla vigilia dell'incontro. Sotto questo aspetto non possiamo che stare tranquilli essendo già andati oltre le aspettative"."Loro sono una grande squadra che tra l'altro ha vinto due delle ultime tre edizioni di coppa e che quindi ha anche l'esperienza dalla sua. Proveremo a giocarci tutte le chance possibili anche se il pareggio senza reti dell'andata forse dà qualcosina in più a loro che avranno quindi due risultati su tre a favore in caso di pareggio con gol"."Dopo una partenza un po' difficile ci siamo ripresi e ora abbiamo trovato continuità. All'inizio abbiamo avuto qualche infortunio grave che ha inciso parecchio sulla gestione della squadra, diciamo che senza fare vittimismi siamo stati sfortunati. Oggi comunque siamo lì a metà classifica e proveremo a rimanerci più possibile, fuori dalla zona playout"."Bello e divertente senza dubbio. Sopra sembrerebbero tre le squadre pronte a fare il salto ma tutti possono perdere punti con chiunque. Io sono arrivato al Villalba la scorsa stagione a metà anno e siamo riusciti a salvarci. Quest'anno speriamo di raggiungere lo stesso obiettivo senza invischiarci nella zona rossa e chissà, magari provando a centrare la finale di coppa".