Genoa-Napoli, le pagelle: Hysaj perde di vista Kouamé, Piatek non si vede

GENOARadu 6,5Monumentale la sua parata su Milik, d’istinto e tecnica, al 36’. Incolpevole sul pareggio di Fabian Ruiz.Biraschi 6Primo tempo quasi impeccabile in fase di marcatura, cala nella ripresa quando il Napoli mette il Genoa all’angolo.Romero 6Argina Milik e vince quasi tutti i confronti aerei. Mertens gli provoca maggiori difficoltà.Criscito 6,5La sua miglior prestazione da inizio anno, dai suoi piedi la manovra riparte sempre velocemente e i meccanismi difensivi sono ben coordinati.Romulo 6,5Gran lavoro sulla fascia destra per annullare Zielinski, suo l’assist per l’1-0 di Kouamè.(45’ st Pandev)Hiljemark 5,5Corre molto, ma spesso e volentieri a vuoto senza riuscire a dare un contributo di sostanza.(33’ st Mazzitelli)Veloso 5,5Non fa filtro, non imprime la sua consueta personalità alla gara(dal 13’st Omeonga 5,5: ha bisogno di troppo tempo per entrare in un match che richiede, da subito, determinazione e freddezza).Bessa 6Parte a tutta forza fin dal primo minuto poi cala fisicamente perché soffre il pressing di Allan.Lazovic 6Bene nel primo tempo soprattutto in fase di spinta, ma nella ripresa la stanchezza lo avvolge.Piatek 5Lontano parente dell’infallibile cecchino di inizio stagione.Kouamé 7Gol a parte, una costante spina nel fianco. Micidiale nelle ripartenze, a turno costringe a un super lavoro Albiol e Koulibaly.All.: Juric 6Ottima impostazione della gara, ma gli innesti di Omeonga e Mazzitelli non aiutano la squadra ad arrestare la crescente pressione del Napoli.NAPOLIOspina 6Poco impegnato nell’arco dell’intera gara, incolpevole sul gol.Hysaj 5Perde di vista Kouamé in occasione del gol del vantaggio del Genoa.dal 36’st Malcuit)Albiol 5,5Va in difficoltà nel primo tempo contro Kouamé, ingaggia numerosi duelli uscendo sconfitto in diverse occasioniKoulibaly 6,5Il miglior interprete della fase difensiva, annulla Piatek.Mario Rui 6Fatica molto a contrastare la spinta di Lazovic ma dal suo piede parte la punizione che provoca l’autorete di Lazovic.Allan 6,5Interpreta il suo ruolo nel migliore dei modi, offre numerosi palloni alle punte e in particolare “accende” Mertens nell’azione del pareggio.Hamsik 5,5Poca qualità nelle giocate, non riesce mai a incidere con un colpo degno del suo blasone.Zielinski 5Perde il pallone da cui nasce il vantaggio del Genoa, pensa solo alla fase offensiva e non aiuta Mario Rui.(dal 1’ st Fabian Ruiz 7: segna il gol del pareggio)Callejon 6Senza infamia e senza lode.Insigne 6Il più frizzante nel primo tempo quando a fermarlo è soltanto il palo. Cala nella ripresa forse a causa della stanchezza dovuta alle energie spese anche in Champions.Milik 5Sfortunato al 36’ quando Radu, da un metro, gli nega il gol del pari. Per il resto, va incontro a una sonora bocciatura tanto che Ancelotti lo lascia negli spogliatoi nell’intervallo.(dal 1’st Mertens 6,5 tutt’altro peso in attacco rispetto al polacco, illumina Fabian Ruiz per l’1-1 e negli ultimi minuti spinge i compagni all’assalto del fortino).All.: Ancelotti 6,5Legge bene la partita e opera i giusti cambi nell’intervallo.