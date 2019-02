© RIPRODUZIONE RISERVATA

Genoa e Lazio scendono in campo a Marassi questo pomeriggio alle ore 15 per la 24a giornata di Serie A; i liguri, 25 punti in graduatoria, vengono dal pareggio per 1-1 sul campo del Bologna nel match di domenica scorsa, mentre i capitolini, reduci dalla vittoria di misura ottenuta all'Olimpico con l'Empoli grazie al rigore di Caicedo nell'anticipo del giovedì della scorsa settimana, hanno assolutamente bisogno della vittoria per rimanere nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica.