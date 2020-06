Gasperini subito polemico: «Dalla Var decisioni pesanti, ma io sono prevenuto e non va bene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gasperini, espulso, polemizza con Abisso, il Var di Atalanta-Sassuolo. Ma poi si pente. "Non ero contento del Var sul gol del 2-0 annullato, ma non avevo detto niente di grave, non credo ci fossero gli estremi per un'espulsione. Dalla Var ho visto decisioni pesanti, io forse ero un po' prevenuto con Abisso per la partita con il Cagliari e questo è sbagliato..."."È una vittoria importantissima, quando riprendi dopo tanto tempo è inevitabile avere dubbi ma li abbiamo sciolti giocando un'ottima gara che ha portato ad un successo fondamentale anche per la nostra classifica. Speravo di ritrovare la stessa situazione che avevo lasciato a Valencia e fortunatamente molto si è visto. La gara poi non era facile, il Sassuolo era molto agguerrito, con tanti attaccanti che hanno avuto ottime opportunità, ma sapevamo che se fossimo riusciti a contenerli in questa fase avremmo avuto buone opportunità di fare nostra la partita".