A tre settimane dall’inizio del campionato Il Futbol Montesacro si sta preparando con grande entusiasmo all’esordio per la prima volta in assoluto nel campionato di Promozione. Il Futbol, dopo essere stato protagonista nello scorso campionato di Prima Categoria, in cui si è classificato secondo nel girone C dietro al BF Sport ed è stato ripescato in Promozione, è pronto per questa nuova avventura con la convinzione di poter fare bella figura. La certezza si chiama Luca Gatto, il tecnico che ormai da due stagioni siede sulla panchina dei rossoneri e conosce la squadra in tutti i suoi aspetti.«Non vediamo l’ora di cominciare – ha commentato mister Gatto - siamo entusiasmati dalla possibilità di poter conoscere un campionato che per molti di noi è nuovo, non avendovi mai partecipato. Siamo una squadra giovane e il nostro obiettivo è quello di migliorarci e di portare quanto di buono fatto in Prima Categoria, con la consapevolezza che affronteremo un campionato di livello superiore con squadre maggiormente attrezzate e competitive».In vista di quello sarà un campionato molto più ostico rispetto alla Prima Categoria, grosse modifiche non sono state apportate e la società di Montesacro ha deciso di puntare sul vecchio blocco e di inserire gli under di lega (’99, 2000 e 2001) obbligatori per la Promozione, tenendo in considerazione due aspetti secondo Gatto: «Abbiamo deciso di confermare in gran parte la rosa dell’anno scorso inserendo giovani con qualità sia tecniche ma soprattutto umane. Infatti la forza della nostra squadra, oltre che all’aspetto tecnico, si è sempre contraddistinta dalla voglia di stare insieme e di lavorare. Vogliamo metterci in discussione, avremo dalla parte nostra l’entusiasmo di giocare in questa categoria cercando di sopperire all’inesperienza».Saranno tanti i volti nuovi a disposizione di mister Luca Gatto: dall’Under 19 dell’Accademia Calcio Roma arrivano il portiere De Simone, il mediano Tedesco, gli esterni d’attacco Grimi e De Persis e l’attaccante Mataldi; tra i pali i sarà anche Chichi proveniente dal Duepigreco Roma; per quel che riguarda il centrocampo, invece, ci saranno Cultrera e Salvadore (entrambi dal Pro Roma), Virgili (ex Spes Montesacro), Mazzoli ( ex Atletico Vescovio), Acanfora (ex Tor di Quinto) e Salvadore Angelo, proveniente dal Milazzo (Eccellenza siciliana); dalla Calabria arriva il centrocampista Simone Barca.