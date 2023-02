Colpo del Passo Corese, la salvezza non è più un miraggio: Futbol Montesacro ko 1-2. Gerini: «La squadra è viva»

RIETI - Il Passo Corese con l’arrivo di mister Claudio Gerini continua a crescere: Futbol Montesacro ko 1-2 e la corsa alla salvezza è ancora aperta. bianconeri vittoriosi con personalità in casa dei romani.

La gara

Parte molto bene il Passo Corese. Nei primi minuti del match il gol dei sabini: dopo un cross dalla destra Mocerino arriva prima sulla palla, conclude in porta ma sulla respinta arriva Pecchi che sigla il gol dello 0-1. Poco dopo una disattenzione dei bianconeri porta il pari del Futbol su un cross fortuito.

Gli ospiti sabini nella ripresa scendono sempre meglio del Futbol. La partita è maschia, si gioca a centrocampo. Dopo due occasioni per i padroni di casa non sfruttate il Passo Corese approfitta di una ripartenza: ancora Pecchi mette dentro l’1-2. Dopo il gol il Futbol alza il baricentro ma i sabini si chiudono per mantenere il risultato.

Le dichiarazioni del tecnico Claudio Gerini

«La squadra è viva, lo abbiamo dimostrato contro il Settebagni dove meritavamo qualcosa di più e lo abbiamo dimostrato oggi battendo una grande squadra. Sono fiero dei miei ragazzi, la strada è lunga ma il percorso è quello giusto».