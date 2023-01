Poggio Mirteto rimaneggiato trova un buon punto: 2-2 col Futbol Montesacro. Domenici: «Lo spirito giusto»

RIETI - Il Poggio Mirteto ritrova punti sul campo ospite: in casa del Futbol Montesacro termina 2-2. I mirtensi rimangono in scia delle grandi del girone.

La gara

La prima frazione di gioco termina 0-0. Le occasioni più importanti arrivato dai piedi di Del Vecchio e Ciaccio. Il Poggio Mirteto fa il gioco ma al nella ripresa la beffa: al 4' un rigore per il Futbol porta l'1-0. Dieci minuti più tardi su un lancio lungo il raddoppio dei padroni di casa. Sul 2-0 il Futbol cala i ritmi, i sabini spingono forte e a 15' dal termine prima Del Vecchio su procura un rigore realizzato da Luciani per il 2-1. Poco dopo sempre Del Vecchio, protagonista del match pareggia il match.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Siamo arrivati a questa partita dopo aver fatto due settimane di lavoro intense e sapevo da giorni che avremmo fatto risultato. Certo, il virus intestinale che mi ha messo fuori uso 9 giocatori tra ieri e stamattina, ci ha un po’ condizionato, ma neanche più di tanto: ho una rosa profonda e tutti sono pronti a scendere in campo. Tra l’altro, pronti via e il nostro portiere Luciani si infortuna e, dopo un primo tempo equilibrato, subiamo nel secondo tempo in 8 minuti due gol clamorosamente sfortunati: uno su rigore procurato perché un mio giocatore è scivolato e toccato il pallone con la mano, l’altro per un errore tecnico incredibile. Ma nei venti minuti finali ho visto il vero spirito mirtense, quell’ardore che ha sempre reso grande la nostra squadra, a volte oltre le potenzialità oggettive! Li abbiamo dominati in lungo e largo e, solo per circostanze sfortunate, non abbiamo vinto. Ma va bene così! Ho ritrovato i miei uomini, quelli pronti a dare battaglia a tutti: sarà un bel cammino se manteniamo questo spirito. Li voglio pubblicamente ringraziare, uno ad uno, per quanto mi hanno dato e dimostrato oggi: una menzione particolare a Valeriano Sechi, il mio secondo portiere, che mi sta dando qualcosa di più sia in campo che fuori. A lui il mio grazie più forte ed anche al preparatore Murante per come sta tenendo sulla corda entrambi i portieri! Chiudo con la dedica: risultato positivo tutto per il Prof De Angelis che due giorni fa ha perso la madre. Testa alla prossima».