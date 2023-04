Bf Sport beffata nel finale: vince il Futbol Montesacro 1-0. Battisti: «Sul gol peccato di concentrazione»

RIETI - Beffa Bf Sport: il Futbol Montesacro ci crede di più e al 90’ è 1-0. La Bf Sport gestisce la gara ma su una disattenzione i padroni di casa passano avanti. Rammarico per i punti persi in uno scontro diretto importante.

La gara

La Bf Sport scende in campo al completo. Primo tempo equilibrato con poche occasioni dove i padroni di casa cambiano spesso la disposizione in campo ma senza preoccupare i reatini che fanno la loro gara.

Nella ripresa i gialloneri alzano il baricentro, spingono avanti ma i cross che arrivano dalle fasce non vengono attaccati. Intorno alla metà della seconda frazione, Cardini dal limite conclude in porta, la sfera sembra toccare il braccio di un giocatore di casa ma per il direttore di gara non c’è nulla e nega il possibile rigore ai reatini. Forti le proteste degli ospiti. La gara prosegue in equilibrio ma al 90’ una palla innocua nei pressi del corner diventa pericolosa: il Futbol entra in area, appoggia per un suo attaccante che a due passi da Pasetto in buca in rete. Nulla da fare nei minuti di recupero per la Bf Sport.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti

«I ragazzi hanno dato il massimo concedendo veramente poco. L’unica azione concessa purtroppo è arrivato il gol del vantaggio dove abbiamo peccato di concentrazione. C’è sicuramente rammarico ma non possiamo che andare avanti e pensare già alla prossima partita di mercoledì».