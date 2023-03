Cantalice trova un punto in extremis contro Futbol Montesacro: 1-1. Patacchiola: «Poco spumeggianti»

RIETI - Secondo pari consecutivo per il Cantalice: al Ramacogi termina 1-1 la sfida contro il Futbol Montesacro. La posizione in classifica dei biancorossi non cambia ma raggiungono lo Sporting Montesacro a 38 punti. Simone Pezzotti salva i suoi dalla sconfitta a pochi secondi dal termine della gara.

La gara

Pronti via, il Futbol Montesacro passa in vantaggio al 5’: i reatini perdono palla a centrocampo, gli ospiti ripartono, palla sulla fascia, su cross arriva l’attaccante avversario che indisturbato sigla il gol dello 0-1. Dopo il vantaggio i romani si chiudono e il Cantalice inizia a fare gioco. Il possesso la palla è però sterile e prevedibile. Fra i biancorossi ci prova Rossi ma il gol non arriva.

Nella ripresa il copione è lo stesso, il Cantalice ancora sotto di un gol tenta di riprendere la gara con un buon fraseggio ma gli ospiti sono tutti sotto la linea della palla. Nei minuti di recupero un fallo in area ai danni di un giocatore reatino segnala il calcio di rigore: dal dischetto si presenta Simone Pezzotti che freddo, mette la palla in rete per il gol del pari. Termina così dopo pochi secondi.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Era una partita molto importante per cambiare qualcosa in classifica ma abbiamo subito il gol dopo pochi minuti e da lì loro si sono chiusi. Il nostro possesso palla è stato sterile e poco spumeggiante come lo è di solito. Mettiamo in archivio questa partita e pensiamo alla prossima dove affronteremo la capolista Amatrice».