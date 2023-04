Poggio Mirteto, pari stretto contro il Futbol Montesacro: 1-1. Domenici: «Meritavamo di più»

RIETI - Il Poggio Mirteto chiude 1-1 la gara contro il Futbol Montesacro. I sabini tornano a raccogliere punti dopo il ko nella precedente uscita. Domenica l’ultima gara in trasferta nel derby contro la Bf Sport.

La gara

Il Poggio Mirteto fa la partita, parte forte nei primi 45’. Almeno quattro le occasioni da gol con Marcelli, De Vecchio, Ciaccio e Paoloni.

Nella ripresa sempre i mirtensi spingono sull’acceleratore con Thau e Marcelli fino al gol arrivato con Ciaccio. A 20’ dal termine i padroni di casa rimangono in dieci per il doppio giallo a Colamedici e al 90’ il gol su corner del Futbol.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici



«Partita ottima, ai ragazzi oggi non posso rimproverare nulla! Hanno dato tutto e dominato la partita dal primo al novantesimo, salvo poi rimanere ingiustamente in 10 per gli ultimi venti minuti e prendere gol su calcio d’angolo. Un vero peccato. Pochi minuti prima avevamo costruito un’azione ottima dove non ci è stato concesso un calcio di rigore: qualcosa di incredibile ma ci sta, anche gli arbitri saranno stanchi a fine stagione! Tornando alle cose di campo voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno dato tanto e fare una menzione particolare a tre ragazzi che in questo anno sono cresciuti a vista d’occhio: Thau, Salustri e Lulli. Tre 2004 di grandissima prospettiva. Relativo ad oggi, partita straordinaria di Colamedici, un ragazzo su cui punto tantissimo per il futuro».