Bf Sport non esce dal tunnel: passa il Futbol Montesacro 1-2. Battisti: «E' dura, ma non dobbiamo abbatterci»

RIETI - La Bf Sport non vede la luce: al Gudini passa il Futbol Montesacro 1-2. Gialloneri che sprecano troppo nel primo tempo. Situazione di classifica che inizia a preoccupare.

La gara

In una rosa fortemente rimaneggiata a causa del mercato invernale si vede un volto noto al calcio reatino, Leonardo Piras ancora tesserato con in gialloneri da due anni parte fra gli undici. Fra gli undici un altro giocatore molto conosciuto: Emanuele Cianetti dopo la breve parentesi durante qualche settimana con l’Amatrice, in settimana è tornato in casa Bf Sport.

Parte male la Bf Sport e al 40’ è già 0-2 per il Futbol Montesacro. Il primo gol arriva sugli sviluppi di una punizione, il raddoppio dopo pochi minuti su un tiro dal limite. A pochi minuti dal termine del primo tempo Colantoni ritrova la gioia del gol con una nuova maglia accorciando le distanze. Nella prima frazione di gioco è Piras il più pericoloso.

Nella ripresa gara in equilibrio, Cianetti e Piras sono i più pericolosi. Gli ospiti recriminano un calcio di rigore per un fallo ma il direttore di gara non concede nulla. Piras nel finale ha la possibilità di pareggiare ma il suo tiro è debole.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti

«La prestazione non sta mancando ma il gol non arriva, manca qualcosa lì davanti. Sul primo gol qualche errore difensivo, sul secondo i miei complimenti al ragazzo che ha tirato fuori dal cilindro una conclusione del genere. Serve un po’ più di attenzione, di furbizia. Sarà un campionato difficile ma non ci dobbiamo abbattere».