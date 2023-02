L'Amatrice vince 3-2 all'ultimo respiro contro il Futbol Montesacro. Tabellino, commenti e foto

RIETI - L'Amatrice resta in scia al Settebagni con la vittoria all'ultimo respiro per contro un Futbol Montesacro con molte assenze e ma che ha dato filo da torcere ai padroni di casa ospiti del Gudini per campo impraticabile causa neve.

L'Amatrice in vantaggio subito a 5' con gol di Monaco di Monaco che raccoglie e spedisce in gol un cross dalla destra. Subito dopo Colangeli fallisce il 2-0 in semi rovesciata sotto porta. L'Amatrice subisce subito un gol da Tempestilli che al 10' in mischia risolve. L'Amatrice non cede e al 15' passa di nuovo avanti con Amadio che raccoglie in area e conclude con alle spalle di Di Porto. Al 32' la grande occasione per il Futbol: rigore concesso agli ospiti ma Franchitti dal dischetto calcia alto dopo aver sfiorato la traversa.

Nella ripresa i rossoneri non demordono e al 30' pareggiano con Pascucci. Al 34' tre miracolose parate di Pezzotti tengono a galla gli Amatriciani e il pareggio. Quando tutto sembra ormai deciso, al 51' Cavallari trova il gol della vittoria per gli amatriciani. Ammonito per essersi tolto la maglia, ma è un giallo davvero ininfluente vista la determinate vittoria.

«Abbiamo iniziato bene il primo tempo, poi è arrivato il pareggio. Siamo riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio -spiega il mister dell'Amatrice Angelone- nel secondo tempo non abbiamo avuto la stessa intensità ma dopo aver subito il pareggio abbiamo trovato la forza e la determinazione per riprenderla».

Il tabellino

Amatrice: A.Pezzotti, Filipponi, Nobile (29' st Santarelli), Fiscaletti, Di Gianfelice (5'st Cenfi), Di Francia, M.Pezzotti, Pagliuca (26'st Lenart), Monaco di Monaco, Colangeli (16'st Cavallari), Amadio. A disp. Cingolani, Campagna, Mancini, Sangiorgi, Torre. All. Angelone

Futbol Montesacro: Di Porto, Pascucci (37'st Biagini), Sicilia, De Santis, Sabatino, Misano (1'st Michetti), De Portu (17' st Pampaloni), Tempestilli, Lanatà (22' Fiorentini), Mazzoli, Franchitti. A disp. Tomai, Fiori, Rizzo. All. Ottobrini

Arbitro: Sambuchi di Tivoli (Pascucci e Salvatori di Tivoli)

Marcatori: Monaco di Monaco 5'pt (A), Tempestilli 10'pt (F), Amadio 15'pt (A), Pascucci 30'st (F), Cavallari 51'st (A)

Note. Rigore sbagliato al 32'pt da Franchitti (F) . Ammoniti: Lanatà, Franchitti, Mazzoli, (F), Cavallari, Di Gianfelice (A).