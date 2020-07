Frosinone ko anche a Crotone, Pescara vittoria per i play out

Ultimo aggiornamento: 23:38

Due vittorie di misura di Chievo e Pisa segnano per entrambe lo scatto in zona playoff. Chi invece è ora aritmeticamente ai playoff il Pordenone. Escono delle prime otto Empoli e Salernitana. A rischio la posizione del Frosinone, ancora sconfitta, nella festa del Crotone. Il Cosenza ne fa cinque e sale in zona playout, lasciando al terzultimo posto la Juve Stabia. Vince il Pescara sul già retrocesso Livorno, e virtualmente già ai play-out. Una rete nel recupero consente al Trapani, ancora penultimo, di continuare a sperare e inguaia il Perugia, ora a pari punti al Pescara ma con il vantaggio degli scontri diretti.Benevento-Chievo 0-1Risultati 37.ma giornata del campionato di serie BCittadella-Venezia 1-0Crotone - Frosinone 1-0Empoli- Cosenza 1-5Juve Stabia - Cremonese 1-2Perugia - Trapani 1-2Pescara - Livorno 1-0Pisa - Ascoli 1-0Pordenone - Salernitana 1-1Spezia - Entella 0-0