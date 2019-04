Francia, prima volta di un arbitro donna in Ligue1: prova superata e 4 gialli

Stephanie Frappart ha superato l'esame a pieni voti: prima donna ad arbitrare una partita della Ligue 1, la massima divisione francese, ha ottenuto apprezzamenti su tutti i media per come ha condotto il match, non troppo frizzante per la verità, fra Amiens e Strasburgo, che si è concluso con uno 0-0 senza episodi controversi. Il primo fischio di Stephanie Frappart ha risuonato per un fallo non cattivo di Ibrahima Sissoko sul centravanti di casa, Guirassy. Il pubblico ha incoraggiato l'arbitra con diversi applausi, non si sono uditi cori di alcuni tipo o tanto meno battute sessiste nei suoi confronti. Casacca arancione e calzoncini neri, la Frappart ha tirato fuori il primo dei 4 cartellini gialli della partita al 14' del primo tempo nei confronti del centravanti dello Strasburgo Ludovic Ajorque per gioco scorretto nei confronti dell'avversario Dibassy. Stephanie Frappart, 35 anni, è semiprofessionista. Per 3 giorni alla settimana lavora in amministrazione alla Federazione sport e svago della regione parigina. Prima di lei, meno di due anni fa, era toccato ad una tedesca, Bibiane Steinhaus, arbitrare - nel settembre 2017 - una partita di Bundesliga.

