Roma, Fonseca lancia Zaniolo contro il Siviglia. Ecco Friedkin

Ultimo aggiornamento: 22:23

Il Siviglia con 17 gare utili, con l'ex ds Monchi, con l'ex ct della Spagna Lopetegui e con il gruppo di calciatori passati dal nostro campionato, da Banega a Ocampos, da Vazquez a Suso: la rivale è insomma di spesso, anche perché in 14 anni ha vinto l'Euuropa League già 5 volte e 3 di fila di recente. Anche la Roma, però, è in crescita: imbattuta da 8 gare, con 7 vittorie e il pari con l'Inter, vuole andare avanti in coppa. Anche per regalare il primo sorriso a Dan Firedkin, è pronto a ereditare lil club giallorsso da James Pallotta: verserrà 575 milioni, a ore la fumata bianca. Da Boston a Houston, sarà sempre la bandiera a stelle e strisce a sventolare a Trigoria.Fonseca lancia Zaniolo da titolare. A Torino il trequartista chiese il cambio per stanchezza dopo meno di un'ora e l'allenatore ammise di non averlo visto pronto. In 5 giorni la situazione è cambiata. Dentro, accanto a Mkhitaryan, alle spalle di Dzeko. A centrocampo Cristante e Diawara. Pellegrini parte in panchina: possibile staffetta con Zaniolo. Giocherebbe con la mascherina a protenzione dopo l'intervento al setto nasale.Esordio in Europa Leage per Ibanez. Gli spetta il ruolo, in mezzo alla difesa, lasciato da Smalli, tornato in Inghilterra. Ai suoi fianchi Mancini e Kolarov. Esame, dunque, vero per andarsi a giocare i quarti, sempre in gara unica, contro la vincente della gara tra il Wolverhampton e l'Olympiacos. Si giocherebbe l'11 agosto sempre a Duisburg.