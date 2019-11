Parma-Roma, D'Aversa: «Fonseca ha una squadra forte e completa»

Ultimo aggiornamento: 15:32

La conferenza stampa del tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, alla vigilia della sfida con la Roma. Queste le sue parole sulla squadra di Fonseca: «La Roma è una squadra importante e completa sotto tutti i punti di vista. Hanno giocatori di gamba e qualità. È terza in classifica e hanno un allenatore che sta facendo veramente bene. Dovremo essere intensi, bravi nel fare la fase difensiva sia in pressione sia in attesa. Servono determinazione, coraggio e voglia di portare a casa il risultato. Quello che fa sempre la differenza è la determinazione a vincere il duello, qualsiasi esso sia».«Nella Roma ci sono giocatori strutturati, quando deciderò l'undici di domani considererò anche l'aspetto fisico. Bisogna essere bravi nelle scelte delle marcature, prendere accorgimenti, ma quello che fa la differenza è la determinazione nel vincere il duello».«Il 4-2-3-1 si vede nella loro fase difensiva. Costruiscono con tre difensori e due mediani, quando si abbassa Mancini viene a sostituirlo Pastore, Dzeko è bravo ad attaccare la profondità e ad aiutare la squadra. In fase di costruzione ti danno pochi riferimenti, nella maggioranza delle situazioni vanno ad attaccare l'ampiezza, arrivano bene sui cross ma sono pericolosi anche sulla trequarti. Non è una partita semplice, hanno un allenatore molto bravo che fa giocare bene al calcio. Hanno avuto qualche difficoltà ma con il tempo sono migliorati. Vorrei andassimo in campo vogliosi di fare risultato».«Quando hanno la palla ti danno fastidio. Sempre meglio tenere lontani dalla nostra area dei valori che possono metterci in difficoltà. Ci saranno momenti in cui presseremo alti e in cui aspetteremo. Quello che conta è la letture dei momenti e la determinazione».