Roma, Florenzi a un passo dall'addio: il Valencia ha formulato l'offerta. I club trattano

Alessandro Florenzi e la Roma potrebbero firmare per la separazione. L’esterno, assieme al suo procuratore Alessandro Lucci, in queste ore sta valutando l’eventualità di trasferirsi al Valencia. Il nodo della trattativa è la formula del trasferimento: Petrachi vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre il club spagnolo è più propenso ad accettare un obbligo di riscatto solo in caso di qualificazione in Champions. Florenzi ha aperto definitivamente all’affare accettando anche la proposta sullo stipendio che andrebbe pareggiare quanto attualmente percepito in casa Roma.

Un rapporto quello tra Fonseca e Alessandro che non è mai decollato anche se nelle ultime settimane l’esterno sembrava aver recuperato delle posizioni. Le troppe panchine stanno rischiando di escluderlo dalla lista dei convocati del ct Mancini per Euro 2020, per questo la possibilità di andare a giocare in un club pronto a schierarlo titolare con continuità può essere la soluzione giusta per la rinascita.

Il tecnico Albert Celades, nella conferenza stampa di presentazione del match di Copa del Rey ha preferito non esporsi sulla trattativa: «Non posso commentare la situazione».



