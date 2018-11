Fiorentina-Roma alle 18 La Diretta La Champions passa da Firenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorentina e Roma, appaiate in classifica a 15 punti, si affrontano questo pomeriggio al Franchi nella sfida delle ore 18 valevole per l'11esima giornata di Serie A: i viola, mai vittoriosi nelle ultime 3 partite disputate in campionato, vengono dal pareggio per 1-1 sul campo del Torino, la Roma dalla partita del San Paolo condotta in vantaggio per larga parte ma poi conclusa con il punteggio di 1-1 dopo il gol del pareggio subito proprio allo scadere dei tempi regolamentari.