Fiorentina, Montella: «Chiesa resta con noi. De Rossi? Porta sempre aperta». Veretout escluso dai convocati per Usa

«De Rossi? Non è un segreto che fosse un obiettivo di mercato. All'inizio era motivato e abbiamo insistito, ultimamente lo abbiamo lasciato sereno. Non so cosa deciderà ma da noi ha una porta aperta: per carisma e personalità potrebbe essere un esempio e un valore». Lo ha detto Vincenzo Montella durante la conferenza stampa di chiusura della prima parte di ritiro a Moena, in Trentino.



«È stato detto cento volte che Chiesa resterà e a noi non risulta che lui voglia andare via». Così Vincenzo Montella parlando a Moena del talento viola atteso di ritorno dalle vacanze lunedì prossimo. «Finché il ragazzo non viene in America - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina- non ci sono aggiornamenti. Poi capiremo cosa vuole fare».



Jordan Veretout è stato escluso dalla lista dei 32 giocatori convocati da Vincenzo Montella per partecipare all'International Champions Cup che vedrà la Fiorentina impegnata negli Stati Uniti contro Chivas (17 luglio a Chicago), Arsenal (21 luglio a Charlotte) e Benfica (25 luglio nel New Jersey). L'esclusione del centrocampista avvalora la sua imminente cessione: oggi la dirigenza viola si è incontrata con quella del Milan, mentre Roma e Lione sono alla finestra. La Fiorentina punta a monetizzare il più possibile l' operazione chiedendo oltre 22 milioni senza contropartite tecniche anche se della squadra rossonera piace molto Biglia. Intanto nell'elenco dei convocati per la tournée americana risultano Federico Chiesa e Nikola Milenkovic che si aggregheranno da lunedì prossimo, mentre il resto del gruppo viola (ci sono fra gli altri Saponara, Cristoforo, Eysseric e i nuovi Zurkowski, Rasmussen e Terzi, fuori invece Thereau) raggiungerà Milano dopo sette giorni di ritiro a Moena in vista della partenza di domani da Linate.

