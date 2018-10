«Spero che nel 2022 quello che sarà il mio successore possa festeggiare il mondiale come Pertini nell'82 e Napolitano nel 2006». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale agli azzurri del calcio durante la cerimonia per i 120 anni della Figc. «Vedere l'Italia di Mancini ieri - ha aggiunto il capo dello stato - mi ha dato molta soddisfazione: penso sia un traguardo raggiungibile».

«A nome di tutto lo sport italiano mi sento di dire che questa è una giornata bella e importante, che celebra questa lunga storia di amore e passione di tutto il Paese nei confronti dello sport più popolare». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la visita del mondo del calcio al Quirinale nell'ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Figc. «Venti regioni italiane vedono il calcio come la pratica più diffusa, come numero di tesserati e società, ma non è solo un discorso di numeri e statistiche - aggiunge Malagò - ma anche di risultati visto che la prima vittoria di squadra ai Mondiali è quella del calcio nel 1934. Ci sono tanti protagonisti di questa meravigliosa storia, e oggi qui al Quirinale è rappresentato tutto il mondo del calcio italiano e ne siamo orgogliosi come comitato olimpico».

Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Unione e ripartenza. Queste le parole che vorrei mettere in evidenza oggi. Unione di tutti, di noi atleti, dei tecnici, ma anche dei media e dei tifosi, per ripartire e far tornare calcio italiano ai fasti di un tempo, con le tante vittorie della nazionale». Così il capitano della nazionale, Giorgio Chiellini, nella cerimonia al Quirinale per i 120 anni della Figc. «Noi come componenti della nazionale abbiamo una grande responsabilità, essere portatori di quei valori che devono valere in ogni contesto, soprattutto nei confronti dei giovani».