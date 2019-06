L'Australia batte il Brasile e complica il cammino per gli ottavi dell'Italia

L'Australia vince la sfida contro il Brasile e complica il percorso verso gli ottavi di finale dell'Italia. Le "cangure" superano il Brasile 3-2 in rimonta, dopo lo 0-2 delle sudamericane, e affiancano le stesse brasiliane e le azzurre al comando provvisorio della classifica del girone di qualificazione. L'Italia, se anche domani pomeriggio, dovesse superare la Giamaica (unica squadra a zero punti) non avrebbe infatti la certezza aritmetica di accedere agli ottavi come una delle prime due del girone; con sei punti, tuttavia, l'accesso come una delle migliori terze non dovrebbe comunque sfuggire. In ogni caso, le azzurre della Bertolini domani sono chiamate a battere le giamaicane, per non compromettere il cammino e doversi poi giocare tutto contro il Brasile. Anche nel match tra Australia e Brasile, il Var è stato protagonista, con un paio di silent check e una on field review sull'autogol brasiliano che ha determinato il 3-2 che ha convinto poco per la verità per una posizione di fuorigioco giudicata ininfluente.

Ultimo aggiornamento: 20:07

