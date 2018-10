I COMMENTI

Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

In trasferta la Valle del Tevere è un rullo compressore ed anche nell’ottava giornata di andata del campionato regionale di Eccellenza non si smentisce espugnando il campo del Montalto del 3-2. E’ la quarta vittoria esterna consecutiva per la formazione guidata da Stefano Scaricamazza che in classifica si riporta da sola al secondo posto e rimane l’unica squadra imbattuta del girone A.Nel Montalto brilla il goleador Cisse (ex La Sabina dei tempi d’oro) che porta in vantaggio la compagine viterbese nella fase iniziale dell’incontro approfittando di un errore difensivo dei biancoblù; i padroni di casa potrebbero raddoppiare poco dopo con un calcio di rigore concesso per un fallo in area commesso da Fusaroli ma Ferrari fallisce il tiro dal dischetto. Pareggia la Valle del Tevere con Gallaccio dopo uno scambio tra Jammeh e Paletta e lo stesso Paletta centra subito dopo una traversa.La ripresa si apre con il nuovo vantaggio del Montalto grazie alla doppietta di Cisse ma arriva il pareggio dei sabini con un colpo di testa di Fabrizio Bianchi dopo un calcio d’angolo battuto da Jammeh e nel finale anche la rete del successo della Valle del Tevere messa a segno da Passiatore.«Una gara difficile e combattuta in cui abbiamo saputo recuperare due volte lo svantaggio e gestire l’andamento dell’incontro con determinazione e lucidità. Dopo qualche momento di difficoltà nella fase iniziale è scattata quella molla che ci ha spronato a conquistare un successo importantissimo sia per la classifica che per il morale».