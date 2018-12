Dopo gara agitato all'Allianz: contusa una steward, danneggiato lo stadio

Tensioni nel dopo-partita di Juve-Inter. Un gruppo di tifosi nerazzurri ha tentato di scavalcare la recinzione che divide il settore est, riservato agli ospiti, dalle altre zone, cercando di venire a contatto con i sostenitori della Juventus. Uno ci è riuscito ed è stato identificato e denunciato dalla Digos della Questura di Torino. Nella zona est tra le due tifoserie c'è stato scambio di minacce e insulti e una hostess di servizio allo stadio è stata spintonata, ma non avrebbe riportato ferite, secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia. I tifosi dell'Inter avrebbero arrecato danni agli arredi dell'Allianz Stadium. Poco dopo l'inizio della partita nel settore ospiti si era creato un vistoso vuoto: molti ultrà hanno infatti lasciato lo stadio poiché molti altri non avevano potuto entrare nello stadio non avendo il biglietto intestato. Ultimo aggiornamento: 00:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA