Diretta Napoli-Leicester dalle 18.45: probabili formazioni e dove vederla. Spalletti sceglie Petagna con Politano e Lozano

Deve solamente vincere il Napoli. La squadra di Spalletti si è maledettamente complicata la vita nel proprio girone di Europa League, che stasera si giocherà tutto nella sfida interna contro il Leicester di Rodgers. Le assenze sono pesantissime in casa azzurra che quindi non arriva al meglio all'appuntamento che fino al momento è il più importante della stagione. Il tecnico ieri però non ha voluto alibi. Chi scenderà in campo dovrà dare tutto. Compito arduo, ma non impossibile. Si parle alle 18.45.

Napoli-Leicester, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Petagna, Lozano. All. Spalletti.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumaré, Ndidi; Daka, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

Dove vedere la partita in diretta tv e in steaming

La sfida tra Napoli e Leicester, in programma allo Stadio Maradona dalle 18.45, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport e Dazn. In streaming, inoltre, la gara di stasera, sarà possibile seguirla tramite l'applicazione Sky Go, oppure anche con il servizio offerto da Now Tv, che permette di acquistare dei pacchetti giornalieri, settimanali, e mensili, di Sky. Inoltre, in streaming, sarà possibile seguirla anche su Dazn.