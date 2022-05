Diretta Milan-Atalanta 0-0, Muriel calcia da fuori, tiro potente ma Maignan è attento sul primo palo

Una marea rossonera a San Siro per caricare il Milan nell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta, sfida forse decisiva per la conquista del titolo. Stefano Pioli sceglie Kessié in coppia con Tonali in mediana, e Saelemaekers, Krunic e Leao a supporto di Giroud punta. L'Atalanta, che non può sbagliare per centrare la qualificazione alle coppe europee, senza Toloi punta su Muriel, supportato da Pasalic e Pessina. Una sfida sentitissima per entrambe le squadre che in 90' si giocano l'intera stagione. I tifosi del Milan si preparano ad accogliere la squadra con una coreografia che coinvolgerà l'intero stadio, mentre il pullman della squadra, all'arrivo a San Siro, è stato 'abbracciato' da centinaia di tifosi. Vincere per i rossoneri è d'obbligo in attesa del risultato di questa sera tra Cagliari e Inter. L'Atalanta di Gasperini, nel finale di stagione più complesso negli ultimi anni, ha bisogno dei 3 punti per essere certa dell'Europa: l'ultima spiaggia è un San Siro a tinte rossonere.

Il Milan ha vinto le ultime due sfide contro l’Atalanta in Serie A, dopo che aveva ottenuto appena una vittoria nelle precedenti 11; l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato tre successi consecutivi nel massimo campionato contro i bergamaschi sotto la gestione di un singolo allenatore è stata tra il 1993 e il 1996, con Fabio Capello in panchina.

Milan-Atalanta, formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

Arbitro: Orsato

Dove vedere Milan-Atalanta in tv e streaming

Milan-Atalanta è in programma alle ore 18.00. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da Dazn. Come sempre, la partita sarà disponibile in tv con i moderni apparati smart e grazie ai dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure al TIMVISION BOX. Il derby lombardo sarà disponibile anche in diretta testuale su ilmessaggero.it