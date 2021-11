Live Chelsea-Juventus 1-0: iniziata la ripresa a Londra

Una Juventus già qualificata e che viene dalla bella vittoria sul campo della Lazio, fa visita al Chelsea campione d'Europa. Basterebbe un pareggio alla squadra di Allegri per assicurarsi il primo posto nel girone. Convocato Dybala ma parte dalla panchina. Fischio d'inizio alle 21.

SECONDO TEMPO

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Young Boys-Atalanta 1-2 FINANZA Juventus crolla in Borsa dopo l'ok alle condizioni... SPORT Chelsea-Juve, l'arrivo a Londra dei bianconeri SPORT Chelsea-Juventus, Allegri: «Non so se Dybala ha minuti...

51' Pallonata in faccia a Rabiot. Violentissima. Il centrocampista rimane a terra per un paio di minuti. Poi rientra. Stordito.

49' Provvidenziale la chiusura di de Ligt, che rimpalla la conclusione di Hudson-Odoi che si era bevuto Cuadrado dopo un uno-due in mezzo al campo.

46' E' iniziata la ripresa. La Juventus deve rimontare la rete di Chalobah.

PRIMO TEMPO

Avanti il Chelsea, grazie alla rete di Chalobah: ma polemiche juventine per un tocco di mano di Rudiger che praticamente serve il compagno di squadra che poi spara alle spalle di Szczesny. La squadra di Allegri va subito vicina al pari con Morata, ma Thiago Silva salva sulla linea. Nel finale destro di Bentancur di poco alto. In generale, meglio la squadra di Tuchel.

47' Bentancur, dal limite. Pallone che si perde di pochissimo alto sopa la traversa. Ultima occasione del primo tempo.

45' Saranno due i minuti di recupero.

43' In pressione adesso il Chelsea, che continua ad attaccare. La Juve si difende, rischiando il giusto. Ma dopo l'occasione capitata a Morata i bianconeri non si sono fatti vedere dalle parti di Mendy.

38' Esce Kante, entra Loftus-Cheek.

36' Chelsea vicino al raddoppio. Il miracolo di Szczesy strozza l'urlo in gola di James, che aveva controllato e incrociato perfettamente col destro. Ma il portiere polacco ci arriva.

31' Errore di Rabiot, e per poco non ne approfitta Pulisic. Che poi sbaglia l'ultimo passaggio.

28' Morata a un centimetro dal pareggio. Pallone in profondità, pallonetto su Mendy, ma Thiago Silva sulla linea salva tutto.

25' GOL CHELSEA: Chalobah porta avanti i Blues. Corner per la squadra di Tuchel - rimpallo, con tocco di mano di Rudiger - e palla che rimane in area per il destro di Chalobah che fulmina Szczesny.

24' James, direttamente in porta, da posizione defilata. Szczesny in tuffo respinge.

22' Fallo di Cuadrado su Hudson-Odoi, che si becca il primo giallo della partita.

17' Dopo i primi minuti, come detto, di assalto Chelsea, la Juve è decisamente in partita adesso. E non sta rischiando nulla.

12' Ottima costruzione della Juve, con un'azione che sviluppa a destra con Cuadrado, McKennie e Bentancur. Il colombiano poi cerca di servire Chiesa, anticipato. Ma sembra che la squadra di Allegri sia entrata in partita.

9' In affanno la Juve, il Chelsea sta per battere il terzo calcio d'angolo della propria partita. Si arriva Chalobah sul pallone, che però non centra lo specchio della porta.

6' Un buon avvio quello del Chelsea. La Juve non riesce a uscire in questo momento dalla propria metà campo.

2' Subita pericolosa la squadra di Tuchel, che arriva in area, poi Pulisic svirgola. E si salva la squadra di Allegri.

Tutto pronto a Stamford Bridge. Tra poco fischio d'inizio di Chelsea-Juventus.

Chelsea-Juventus, le formazioni

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Pulisic; Hudson-Odoi. All.: Tuchel.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Chiesa, Morata. All.: Allegri.

Dove vedere Chelsea-Juventus in tv e in streaming

Chelsea-Juventus verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita sarà inoltre disponibile per gli abbonati a Sky Sport su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Chelsea-Juventus sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android, mentre Mediaset trasmetterà la sfida in chiaro sul sito sportmediaset.it. Segui la nostra diretta testuale su ilmessaggero.it