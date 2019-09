Smalling, un debutto incoraggiante. E' mancato solo il miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contrasta, salta, colpisce di testa, copre, scivola, definirlo una sorpresa è forse ingiusto, perchédi partite così ne ha giocate in carriera, eccome. Ma vederlo in questo modo, all’improvviso, fa davvero effetto. Un bell’effetto. Perché in fondo il sostituto vero dinon lo avevamo ancora visto, ene parlava (lo reclamava) quando già aveva in rosaSmalling ha giocato sempre a quattro, stavolta si è calato perfettamente in una nuova situazione: la difesa a tre. Molto bene all’inzio, fino a pagare alla fine un po’ di stanchezza. Almeno lui non ha mollato, è rimasto a testa alta, nonostante i colpi di, che partivano da sinistra e diventavano ire di Dio. Si è piazzato là in mezzo e ha provato a dettare le regole a chi gli passava davanti, orae ora, ha anche sfiorato il gol. Stava quasi per chiudere pure su Zapata, ma sarebbe stato davvero un miracolo. L’esordio coincide con una sconfitta, ma la sensazione resta buona. La sua affidabilità e la sua esperienza restano una garanzia.